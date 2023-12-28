Ким Чен Ын призвал готовиться к войне с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне с США

В силу роста числа провокаций и усиления конфронтации со стороны США, северокорейская армия должна ускорить подготовку к возможной войне. К этому в ходе пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи призвал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Как заявил северокорейский лидер, эти указания были сформулированы «на основе углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове», и при этом обвинил «США и их вассальные силы в самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против КНДР.

Также отмечается, что в рамках подготовки Пхеньян намерен усилить контакты и взаимодействие «со странами антиимпериалистического блока».

Ранее Ким Чен Ын подвел итоги 2023 года и заявил, что запуск первого северокорейского разведывательного спутника и успешные испытания новых ядерных баллистических ракет являются крупным успехом для обороны и международного престижа КНДР, а также назвал 2023 «годом великого поворота и великих перемен реальности».