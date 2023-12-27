Ким Чен Ын подвел итоги 2023 года

Ким Чен Ын назвал запуск спутника и новых ядерных ракет успехом 2023 года

Запуск первого северокорейского разведывательного спутника и успешные испытания новых ядерных баллистических ракет являются крупным успехом для обороны и международного престижа КНДР. Такие главные итоги 2023 года назвал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе выступления северокорейский лидер отметил, что Пхеньян уже добился «быстрого прогресса в оборонном потенциале» за счет успешной реализации своих целей по ракетной и космической программе, и также назвал 2023 «годом великого поворота и великих перемен реальности».

Ранее Северная Корея пригрозила последствиями в случае, если другие страны, в частности США, решат саботировать работу ее спутников в космосе. Страна уведомила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников».

В декабре сообщалось, что в КНДР разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Испытания двигателей для первой и второй ступеней прошли 7 и 11 ноября соответственно.