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05:54, 2 декабря 2023Мир

Северная Корея пригрозила США из-за покушений на ее работу в космосе

Reuters: КНДР расценит как объявление войны саботирование работы ее спутников

Фото: Unsplash

Северная Корея пригрозила последствиями в случае, если другие страны, в частности США, решат саботировать работу ее спутников в космосе. В КНДР заявили, что расценят подобные покушения как объявление войны, передает Reuters со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Страна уведомила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников».

Ранее сообщалось, что разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома и Пентагона, с ними уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщили в Пхеньяне, спутник-шпион был разработан для наблюдения за передвижениями военных США и Южной Кореи.

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      Александра Синицына
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