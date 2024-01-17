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17:17, 17 января 2024Бывший СССР

В Литве допустили существование секретной тюрьмы ЦРУ

Депутат Сейма Саударгас: Литва не причастна к пыткам в тайной тюрьме ЦРУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paulius Saudargas / Reuters

Вильнюс не причастен к пыткам, которые проводились в тайной тюрьме ЦРУ, расположенной в Литве. Существование секретной тюрьмы ЦРУ допустил вице-председатель Сейма Литвы Паулюс Саударгас, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Союзникам была предоставлена определенная свобода действий. При чем тут Литва, что она может знать, кого там американцы держали в заключении, куда их вывезли и так далее?» — заявил он.

Депутат также отметил, что доказать наличие тюрьмы в подвалах Департамента госбезопасности Литвы может только ЦРУ, но навряд ли это сделает. Ранее Европейский суд по правам человека обязал Вильнюс выплатить гражданину Саудовской Аравии компенсацию в размере 100 тысяч евро за незаконное лишение свободы.

Ранее в министерстве обороны Литвы заявили, что России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО, пока продолжается конфликт на Украине. При этом в ведомстве утверждают, что Москва планирует наращивать силы в западном регионе.

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      Александр Курбатов
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