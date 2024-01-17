В Прибалтике прокомментировали секретный план войны НАТО и России

Минобороны Литвы: России невыгодно нападение на НАТО

В Прибалтике считают, что России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО, так как основные силы Москвы сконцентрированы на противостоянии с Киевом. Так секретный план войны России против альянса, опубликованный в Bild, прокомментировали в Министерстве обороны Литвы, передает прибалтийское издание Delfi.

«Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям. Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта на Украине», — отмечается в заявлении Минобороны о возможности нападения.

Москва планирует наращивать силы в западном регионе, считают в ведомстве, поэтому в Литве разработаны планы по расширению военной инфраструктуры и воинских частей.

Ранее об опубликованном в Bild плане высказались в Варшаве. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что альянсу необходимо готовиться ко всем возможным сценариям развития событий.