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12:02, 17 января 2024Бывший СССР

В Прибалтике прокомментировали секретный план войны НАТО и России

Минобороны Литвы: России невыгодно нападение на НАТО

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Прибалтике считают, что России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО, так как основные силы Москвы сконцентрированы на противостоянии с Киевом. Так секретный план войны России против альянса, опубликованный в Bild, прокомментировали в Министерстве обороны Литвы, передает прибалтийское издание Delfi.

«Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям. Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта на Украине», — отмечается в заявлении Минобороны о возможности нападения.

Москва планирует наращивать силы в западном регионе, считают в ведомстве, поэтому в Литве разработаны планы по расширению военной инфраструктуры и воинских частей.

Ранее об опубликованном в Bild плане высказались в Варшаве. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что альянсу необходимо готовиться ко всем возможным сценариям развития событий.

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      Глеб Палехов
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