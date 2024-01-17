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18:01, 17 января 2024Бывший СССР

В Литве захотели обжаловать штраф за пытки в тайной тюрьме ЦРУ

Минюст: Литва может обжаловать штраф по делу о пытках в тайной тюрьме ЦРУ

Фото: Alma Pater / Wikimedia

Литва может обжаловать штраф Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о пытках гражданина Саудовской Аравии в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на территории республики. Об этом заявил представитель Министерства юстиций Литвы Паулюс Жеймис, передает «Sputnik-Литва».

«Суд принял решение на основании предыдущего дела — тогда Литва попросила пересмотреть запрос, и он был отклонен — ​​возможно, на этот раз ждет аналогичный сценарий. Но это не значит, что Литва не может его обжаловать», — заявил спикер Минюста.

Он отметил, что итоговое решение об обжаловании штрафа будет принято консенсусно между министерством иностранных дел и юстиций и Генпрокуратурой Литвы.

16 января ЕСПЧ признал Вильнюс виновным в пытках гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хаусауи в секретной тюрьме ЦРУ в 2005 и 2006 годах. Суд обязал республику выплатить узнику компенсацию в 100 тысяч евро.

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      Глеб Палехов
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