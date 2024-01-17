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11:35, 17 января 2024Россия

В Петербурге двое мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро

Пьяные петербуржцы упали на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое пьяных мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло в петербургской подземке на станции «Площадь Ленина». После того как петербуржцы упали на пожилую женщину, она во время падения также ударилась головой и спиной.

Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу и отпустили после всех медицинских манипуляций.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку.

Потерпевшую увезли в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Оперативники выяснили, что нападавшему около 30 лет. Его объявили в розыск.

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      Анна Щербакова
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