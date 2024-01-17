В Петербурге двое мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро

Пьяные петербуржцы упали на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку

В Санкт-Петербурге двое пьяных мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло в петербургской подземке на станции «Площадь Ленина». После того как петербуржцы упали на пожилую женщину, она во время падения также ударилась головой и спиной.

Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу и отпустили после всех медицинских манипуляций.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку.

Потерпевшую увезли в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Оперативники выяснили, что нападавшему около 30 лет. Его объявили в розыск.