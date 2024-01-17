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09:23, 17 января 2024Интернет и СМИ

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp на территории России произошел сбой, фиксируется сотни жалоб

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В работе популярного мессенджера WhatsApp в России произошел сбой. На проблемы с доступом к сервису пользователи пожаловались на сайте «Сбой.РФ», который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов.

В среду, 17 января, портал зарегистрировал более 1300 сообщений о сбое у WhatsApp. Согласно данным сайта, с неполадками в работе мессенджера россияне столкнулись и днем ранее — за 16 января было зафиксировано около 4800 жалоб.

О проблемах с доступом к сервису рассказали преимущественно пользователи из Башкортостана. На втором месте по числу жалоб Татарстан, на третьем — Москва.

«Стерлитамак, толком не работает», «Чувашия — отправляет с перебоями со вчерашнего дня», «WhatsApp без медиафайлов работает с задержкой 5-20 минут, WhatsApp Web совсем не работает», — рассказали в комментариях пользователи.

16 января россияне также пожаловались на сбой у «ВКонтакте». Было зафиксировано более 5000 сообщений о проблемах в работе соцсети. «ВКонтакте» заявила, что работает над восстановлением доступа ко всем сервисам платформы. Вскоре проблемы были устранены.

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      Маргарита Щигарева
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