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00:46, 18 января 2024Мир

В России осудили призывы Запада готовиться к войне с Россией

Жданова: призывы Запада готовиться к войне с Россией провоцируют эскалацию

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют дальнейшую эскалацию событий, заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, подобные заявление ведут к игре нервов, что не может рассматриваться как позитивный аспект. Как заявила Жданова, разговоры о том, что Россию нужно привести к поражению, являются остатками неоколониального мышления.

О том, что России нельзя дать победить на Украине, заявляли политики почти всех стран Запада. Последним на данный момент такой тезис озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — заявил, в частности, французский лидер.

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      Марина Совина
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