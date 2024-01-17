В России осудили призывы Запада готовиться к войне с Россией

Жданова: призывы Запада готовиться к войне с Россией провоцируют эскалацию

Призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют дальнейшую эскалацию событий, заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, подобные заявление ведут к игре нервов, что не может рассматриваться как позитивный аспект. Как заявила Жданова, разговоры о том, что Россию нужно привести к поражению, являются остатками неоколониального мышления.

О том, что России нельзя дать победить на Украине, заявляли политики почти всех стран Запада. Последним на данный момент такой тезис озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — заявил, в частности, французский лидер.