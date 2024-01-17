В российском городе фонтан из прорванной трубы поднялся до седьмого этажа

В Новосибирске из-за прорыва трубы без отопления остался 161 дом

В Новосибирске прорвало трубу, из-за чего появился фонтан высотой в семь этажей. Видео с прорывом появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Авария произошла на Петропавловской улице. На опубликованном видео из трубы бьет вода под сильным напором, улица также заполнена паром. Другое видео снято из окна квартиры. На нем видно, что пар из-за прорыва распространился выше многоэтажного дома.

В местном Минздраве сообщили, что после аварии за медицинской помощью обратились пять человек. Без отопления остался 161 дом, а также детские образовательные и медицинские учреждения. В «Сибирской генерирующей компании» пообещали, что в ближайшие часы отопление поступит в большинство домов.

В городской мэрии сообщили, что до 21:00 по местному времени будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района.

Специалисты обнаружили дефект в трубопроводе диаметром 70 сантиметров. Отмечается, что труба была проложена в 1963 году. В 1990 году проходил ее капитальный ремонт.

Ранее в квартирах жителей Новосибирска по адресу дом 3, 1-й переулок Римского-Корсакова, образовался пар из-за прорыва трубы. Отмечалось, что в квартирах новосибирцев очень тепло, при этом горячая вода течет по окнам. Из-за влажности отходит паркет, в некоторых местах появилась плесень.