В ВСУ заявили об успехах Российской армии на купянском направлении

Генерал ВСУ Кривонос: российские войска продвигаются на купянском направлении

Российские войска продвигаются на купянском направлении и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом, что позволит им упростить переброску сил вдоль всего фронта. Об этом сообщил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Купянск — это самое опасное место. (…) Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перебрасывать силы и средства», — заявил он.

Украинский генерал отметил, что сейчас Российская армия активно прощупывает оборону ВСУ. Он также признал, что благодаря работе артиллерии и большому количеству дронов ей удается достичь определенных тактических успехов.

Кроме того, экс-военнослужащий подчеркнул, что угроза существует и на других направлениях, так как российские войска быстро научилась перебрасывать свои подразделения между различными участками.

Ранее стало известно, что ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском. В частности, отмечается незначительный рост применения немецких танков Leopard.