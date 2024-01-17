Волочкова раскрыла причину отказа посетить «голую вечеринку» Ивлеевой

Волочкова заявила, что не пошла на вечеринку Ивлеевой из-за обиды на блогершу

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла причину отказа посетить «голую вечеринку» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. О своих обидах она заявила на пресс-конференции в студии Национальной службы новостей, передает News.ru.

Танцовщица рассказала, что получала приглашение на скандальное мероприятие, однако отказалась от участия в голой вечеринке, сравнив ее с вертепом.

«Я к предателям не особо отношусь хорошо. Настя Ивлеева была у меня дома, и мы с Никитой Джигурдой снимали для нее видео. А потом она же сидела и обсуждала меня с Аленой Блин (журналисткой и интервьюером Аленой Жигаловой — прим. «Ленты.ру»). Они про меня гадости лили... Как я пойду на вечеринку после такого», — подчеркнула артистка.

В рамках конференции Волочкова также рассказала о реакции своей семьи на слив ее скандального видео, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина призналась, что ее мать устала от «такого количества кошмара», которой льется на танцовщицу, но все равно поддерживает свою родственницу.

«Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: "Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет"», — призналась артистка.

Ранее Волочкова, будучи в нетрезвом состоянии, послала журналиста после прилета с Мальдивских островов.