Волочкова заявила о готовности выступать в поле в случае отмены концертов

Волочкова заявила, что продолжит танцевать в поле в случае отмены концертов

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем будет заниматься в случае отмены своих концертов после скандала со слитым в сеть видео. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает News.ru.

Артистка заявила, что продолжит танцевать везде, где ее будут принимать: «Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь».

Танцовщица выразила готовность установить сцену в поле и выступать там, а также напомнила, что в ее доме есть комната размером в 80 квадратных метров, в которой ранее она уже устраивала шоу.

«Когда началась пандемия, мы в этом театре домашнем создали миниатюру-спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Это был live-stream. Мы показали его на все страны мира», — подчеркнула балерина.

Ранее Волочкова рассказала о реакции своей семьи на слив ее скандального видео, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини.

Помимо этого, артистка назвала причину отказа посетить «голую вечеринку» блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой.