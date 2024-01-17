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09:33, 17 января 2024Забота о себе

Врач раскрыла главные причины невозможности похудеть

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Одной из основных причин, по которой человек не может похудеть, является употребление в пищу слишком большого количества так называемых некачественных калорий, заявила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, эксперт фитнес-клубов XFIT Екатерина Стрельникова. Этот и другие факторы, мешающие сбросить вес, она раскрыла «Ленте.ру».

Врач заявила, что главная причина, по которой люди не могут похудеть, — это отсутствие дефицита суточной калорийности. К нему может приводить малоподвижный образ жизни, отсутствие спорта или неправильное питание.

Диетолог объяснила, что калории поступают в организм человека с белками, жирами и углеводами, которые являются не только как источниками энергии, но и строительным материалом для клеток, ферментов и гормонов. Они поддерживают обменные процессы и обеспечивают нормальную работу всех систем организма. Именно поэтому, по словам Стрельниковой, важно следить за качеством калорий.

Если человек недобирает качественные белки, жиры, углеводы, он обделяет себя витаминами, микроэлементами, анитиоксидантами, клетчаткой и прочими полезными веществами. Вывод из этого: худеть надо с адекватным дефицитом и на диете, рацион которой состоит из качественных калорий

Екатерина Стрельниковаврач спортивной медицины и ЛФК, диетолог

К продуктам, которые содержат некачественные калории, врач отнесла пищу, богатую жирами или быстрыми рафинированными углеводами: фастфуд, сладости, полуфабрикаты, соусы, майонезы, джемы, многокомпонентные приправы и маринады, готовые блюда. В этот список Стрельникова также включила йогурты или творог с различными добавками в виде сиропов, хлопьев, сладких шариков, шоколада, десерты на основе молочных продуктов или их растительных аналогов, готовые заправки для салатов, макарон и других вторых блюд.

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Еще одной причины, мешающей похудеть, Стрельникова назвала большое количество напитков с высоким содержанием сахара в рационе.

Вредны для фигуры не только классический чай и кофе с сахаром или кола с лимонадами, но и всевозможные соки, кофейные напитки, которые правильнее было бы называть «десертами с добавлением кофе», а также питьевые йогурты, смузи, «бамбл чай»

Екатерина Стрельниковаврач спортивной медицины и ЛФК, диетолог

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о неожиданной пользе зеленого чая. Регулярное умеренное употребление этого напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект, объяснила она.

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      Наталья Обрядина
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