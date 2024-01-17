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20:35, 17 января 2024Силовые структуры

Замерзший россиянин угнал машину для поездки в гости к другу

В Магадане замерзший мужчина угнал авто, чтобы поехать к другу в гости

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Житель Магадана замерз, пока шел к другу в гости, и решил угнать машину, чтобы добраться в тепле до места назначения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, вечером во вторник, 16 января, в дежурную часть отдела полиции города поступило сообщение об угоне автомобиля Toyota Vista. Сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват» и через 20 минут обнаружили транспортное средство во дворе дома по улице Колымской. Злоумышленником оказался молодой человек 2002 года рождения, который в тот момент находился в гостях у своего знакомого. Он сознался в содеянном.

Во время разговора с полицейскими мужчина пояснил, что решил пойти к другу, но по дороге замерз. Как раз в этот момент он увидел заведенный открытый автомобиль, сел в него и уехал. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд в Вологодской области дал четыре года лишения свободы условно мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать теплоход.

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      Олеся Мицкевич
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