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20:22, 12 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин попытался угнать теплоход и получил условный срок

В Вологодской области мужчине дали 4 года условно за попытку угона теплохода

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд в Вологодской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, пытавшегося в состоянии алкогольного опьянения угнать пришвартованный теплоход. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 211 («Покушение на угон судна водного транспорта») УК РФ.

По данным следствия, 22 сентября 2023 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил покушение на угон пассажирского судна «Персей», которое было пришвартовано у причала на берегу реки в Вологде, однако не смог довести дело до конца — судно село на мель.

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