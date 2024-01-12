Россиянина обвинили в краже у компаньона бульдозеров на девять миллионов рублей

В Чувашии раскрыли кражу бульдозеров на девять миллионов рублей

В республике Чувашия сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу бульдозеров на сумму в 9 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, дорогостоящая техника пропала с базы компаньона потерпевшего. На вопросы о местонахождении техники тот ничего не мог пояснить. Сыщики выяснили, что партнер без ведома владельца распорядился техникой по своему разумению. Одну из машин нашли в татарстанском городе Елабуга, вторая была реализована на территории соседнего региона.

В отношении 55-летнего россиянина завели уголовное дело о краже.

23 марта 2022 года сообщалось, что полицейские задержали 30-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в краже строительной техники на 11 миллионов рублей.