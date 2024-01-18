15-летняя исчезла по дороге в школу в российском городе

В Калининградской области 15-летняя девочка пропала по дороге в школу

В городе Светлый Калининградской области по дороге в школу пропала 15-летняя девочка. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

По информации издания, 17 января в восемь утра школьница вышла из дома, но на занятиях так и не появилась. С тех пор ее никто не видел. В соцсети девочка также не заходила. Мать россиянки обошла родственников и друзей дочери, но информации о ее местонахождении получить не удалось. Женщина уверяет, что пропавшая — спокойный и тихий ребенок, который никогда не сбегал из дома. Конфликтов в семье, по ее словам, также не было.

В посте также приводятся приметы исчезнувшей девочки: рост около 167 сантиметров, голубые глаза, светлые волосы, стройное телосложение. В момент исчезновения на ней была удлиненная черная зимняя куртка.

Ранее в Новосибирске пропали шестилетний мальчик из Австрии и его мать, которая является уроженкой Сочи. Предположительно, они могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же отправиться к родственникам в Краснодарский край.