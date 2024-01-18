18-летнего петербуржца избили и заставили отписаться от патриотических пабликов

В Петербурге студента избили и заставили отписаться от патриотических пабликов

В Санкт-Петербурге 18-летнего студента второго курса одного из городских колледжей жестоко избили и заставили отписаться от патриотических пабликов и групп. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, молодой человек накануне обратился в полицию. Он пояснил, что 13 января на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы к нему подошли трое неизвестных ровесников и ударили в лицо.

Петербуржца оскорбляли, забрали телефон и заставили отписаться от всех патриотических сообществ в социальных сетях. Свои действия мучители фиксировали на видео. Затем ролик с издевательствами был распространен в групповом чате колледжа.

Оперативники начали разыскивать нападавших, кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге первокурснику Охтинского колледжа проломили голову за надпись white на футболке.

В пресс-службе городского комитета по образованию организовали проверку после инцидента.