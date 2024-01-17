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12:57, 17 января 2024Россия

Раскрыта разозлившая обидчика надпись на футболке россиянина-первокурсника

В Санкт-Петербурге первокурснику проломили голову за надпись white на футболке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге первокурснику Охтинского колледжа проломили голову за надпись white на футболке. Такие подробности об обстоятельствах, разозливших обидчика юноши, раскрыла «Фонтанка».

По данным издания, на молодого человека напал второкурсник. Он нанес студенту только один удар. После этого юношу отвезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга.

В пресс-службе комитета по образованию «Фонтанке» рассказали, что сейчас в Охтинском колледже начато педагогическое расследование. Дирекция учебного заведения звонки издания проигнорировала.

До этого стало известно, что петербургские следователи еще не возбудили уголовное дело по факту инцидента в образовательном учреждении.

В декабре сообщалось, что вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn.

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      Анна Щербакова
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