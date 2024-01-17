Российскому студенту проломили голову за надпись на иностранном языке

В Петербурге первокурснику проломили голову за надпись на иностранном языке

В Санкт-Петербурге первокурснику Охтинского колледжа проломили голову, так как он был одет в футболку с надписью на иностранном языке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По ее данным, на 17-летнего студента напал второкурсник в здании колледжа на улице Бухарестской. После того как обидчик сообщил о недовольстве иностранной надписью на одежде пострадавшего, он начал его избивать.

Первокурсника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости. Предварительно, следователи пока не возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

В декабре прошлого года вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко заставил студента сменить футболку из-за надписи Brooklyn. «Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — сказал чиновник молодому человеку. Через несколько минут студенту принесли другую футболку, которую он сразу надел, а вице-губернатор пожал ему руку.