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16:13, 18 января 2024Путешествия

24-летняя россиянка оказалась обездвижена после аварии на экскурсии в Домбае

KP.RU: джип с туристами сорвался с обрыва во время экскурсии в Домбае

Кадр: «Комсомольская правда»

Туристка из Ростова-на-Дону отправилась на экскурсию на джипах в Домбае, попала в аварию и оказалась обездвижена. Ее историей поделился портал KP.RU.

24-летняя Ольга с мужем Артемом отдыхала на кавказском курорте на новогодних праздниках. 5 января они вместе с четырьмя другими путешественниками поехали на экскурсию к нарзану в Джамагатском ущелье. В дороге навстречу джипу с россиянами вылетели два квадроцикла. Водитель попытался увернуться, но машина зацепилась за камень и сорвалась с обрыва.

«Летели мы прилично, за это время успели раза три перевернуться. Машина упала набок, из нее вылетели стекла», — вспомнила Ольга. Выбравшись из автомобиля, она стала кричать и плакать от боли. Супругам удалось добраться до больницы, и у девушки выявили два закрытых перелома тазовых костей.

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Ольга и Артем вернулись в Ростов. Как сообщило издание, сейчас пострадавшая лежит в травматологическом отделении. Только через месяц после травмы Ольге разрешат сидеть и вставать на костыли.

Отмечается, что в результате аварии были и другие пострадавшие. Так, еще один ростовчанин, Степан, получил компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга. «Я передвигаюсь теперь в корсете, живу на обезболивающих», — пожаловался он.

При этом туристы не могут получить компенсацию от турагента Елены, которая организовала путешествие и тоже была в перевернувшемся джипе. Она заявила, что клиенты не заключали с ней договор на проведение экскурсии и не оплачивали ее. С водителем автобуса, который, по мнению Елены, виноват в случившемся, турагенту связаться не удалось.

Ранее машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах. Известно, что Toyota Vios вылетел на встречную полосу и затем рухнул с высоты 60 метров. Одну из пассажирок спасти не удалось.

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      Мария Борисова
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