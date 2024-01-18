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11:25, 18 января 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен. Изображение: обложка журнала Harper's Bazaar US

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных нарядах для февральского номера журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса 43-летняя манекенщица предстала босая на поле. Так, бывший «ангел» Victoria's Secret позировала в прозрачном сиреневом плаще бренда Rick Owens, сквозь который просвечивала ее грудь без бюстгальтера. Также она надела трусы коричневого оттенка и покрыла тело блестками.

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Кроме того, знаменитость примерила сетчатые топ и юбку марки Bottega Veneta с белым нижним бельем и слитный купальник Dior, который обнажал ее спину.

Ранее в январе дизайнер Эль Макферсон снялась в откровенном наряде для швейцарской версии журнала Schön!. 59-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя у зеркала в облегающем розовом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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