43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных нарядах для февральского номера журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса 43-летняя манекенщица предстала босая на поле. Так, бывший «ангел» Victoria's Secret позировала в прозрачном сиреневом плаще бренда Rick Owens, сквозь который просвечивала ее грудь без бюстгальтера. Также она надела трусы коричневого оттенка и покрыла тело блестками.

Кроме того, знаменитость примерила сетчатые топ и юбку марки Bottega Veneta с белым нижним бельем и слитный купальник Dior, который обнажал ее спину.

Ранее в январе дизайнер Эль Макферсон снялась в откровенном наряде для швейцарской версии журнала Schön!. 59-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя у зеркала в облегающем розовом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.