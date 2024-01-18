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15:46, 18 января 2024Россия

Армия России перехватила две выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У»

Минобороны: две украинские ракеты «Точка-У» перехвачены в зоне СВО

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) перехвачены украинские ракеты «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны была сбита американская управляемая авиационная бомба JDAM, сброшенная Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также армия России перехватила в зоне СВО 18 снарядов, выпущенных противником из реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении высокоточного удара по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове. По информации министерства, в результате удара здание, в котором были расквартированы наемники, было полностью разрушено. В Минобороны сообщили более чем о 60 уничтоженных иностранцев и добавили, что речь идет преимущественно о гражданах Франции.

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      Алан Босиков
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