Полицейский развелся через восемь дней после свадьбы и женился на другой

В Индии полицейский бросил жену через восемь дней после свадьбы и снова женился

В Индии сотрудник полиции развелся через восемь дней после свадьбы и женился на другой возлюбленной. Об этом сообщает News9Live.

Жительница штата Уттар-Прадеш написала заявление на мужа-полицейского, так как он незаконно развелся с ней через неделю и один день после свадьбы. Мужчина по имени Азим использовал так называемое правило тройного таляка, которое теперь запрещено законом. Согласно этому шариатскому правилу, распространенному среди индийских мусульман, мужчина должен произнести слово «таляк» трижды, после чего его брак считается недействительным.

Более того, через несколько дней после незаконного развода Азим снова сыграл свадьбу, но с другой женщиной. При этом с предыдущей женой он состоял в отношениях семь лет, и она не знала о сопернице.

Брошенная индианка утверждает, что после того, как она устроила скандал, Азим избил ее и вместе с родственниками пригрозил ей расправой. Она также заявила, что родные бывшего мужа держали ее в заложниках три дня. После этого она решила сдать неверного супруга коллегам.

Заявление индианки было принято, а сотрудники полиции уверили ее, что окажут всю необходимую помощь.

Ранее жительница Индии расправилась с мужем с помощью любовника после того, как он уличил ее в измене.

