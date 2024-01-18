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09:08, 18 января 2024Ценности

Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

Кадр: @abandonedexplosquad / Tiktok

Блогерша Дарик (фамилия неизвестна) из США с никнеймом @abandonedexplosquad купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Девушка рассказала, что приобрела потерянный багаж, за которым не вернулась владелица, за 80 фунтов стерлингов (примерно девять тысяч рублей). Когда она его исследовала, то обнаружила внутри часы итальянского бренда Gucci, iPad, сумку Prada и кошелек Louis Vuitton. Американка отметила, что ей предстоит выяснить, подлинные ли ей попались изделия.

Кроме того, автор видео извлекла из чемодана новую одежду марки Ann Taylor, несколько пар обуви и косметику Mary Kay.

Ранее пользовательница сети купила сумку в секонд-хенде и также удивилась ее содержимому. Она пояснила, что обнаружила внутри 45 долларов.

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      Алина Гостева
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