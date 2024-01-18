Раскрыты подробности съемок нового телешоу с Тутберидзе

Продюсер Волков: на съемках шоу «Большие девочки» Тутберидзе устраивала разнос

Продюсер телеканала «Пятница!» Борис Волков раскрыл подробности съемок нового реалити-шоу о похудении «Большие девочки», ведущей которого стала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он сообщил, что все сцены с ней снимались поздно вечером.

Волков заявил, что съемочной группе пришлось полностью подстроиться под график Тутберидзе. «Мы начинали снимать ее только поздно вечером, потому что с утра и до восьми часов вечера у нее тренировки. И за все съемки мы ни разу не услышали, что она устала или у нее было десять тренировок», — вспомнил он, говоря о работе с тренером.

По словам продюсера, если у участниц «Больших девочек» за неделю не получалось сбросить вес, то Тутберидзе устраивала им разнос. «Никакие аргументы, что на этой неделе участница болела, у нее был ПМС или еще что-то, не принимались», — рассказал он.

В то же время съемочной команде удалось запечатлеть человеческую сторону Тутберидзе, отметил Волков. Он добавил, что тренеру в итоге понравилось сниматься в шоу.

О том, что Тутберидзе стала ведущей передачи «Большие девочки» на канале «Пятница!», стало известно 16 января. В эфире проекта 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться похудеть, чтобы изменить свою жизнь. Шоу стартует на канале 9 февраля.