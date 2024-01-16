Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Australian Open — парный разряд (ж)
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
Аранча Рус
18 января
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
10:31, 16 января 2024Спорт

Тутберидзе дебютирует в роли ведущей в реалити про похудение

Тренер Этери Тутберидзе станет ведущей реалити «Большие девочки» про похудение

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дебютирует в роли ведущей в реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

В рамках проекта, который стартует 9 февраля, 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Вместе с Тутберидзе наставниками девушек будут тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова. Кроме того, тренер занимается с чемпионкой Европы Камилой Валиевой.

Ранее фигурист Владимир Самойлов рассказал, что после интенсивных занятий в группе Тутберидзе у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      В России у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 инородных тел в желудке

      Россиянин тайком перевел себе деньги с чужой карты и попал под статью

      Италия модернизирует гаубицы FH70

      Москвич решил выкинуть мусор в лифт и разгневал соседей

      В ООН призвали прекратить удары по территории Ирака

      Россиянин выбил зубы пассажирке автобуса

      Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

      ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении российского студента

      Командование ВСУ сообщило о переходе к активной обороне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости