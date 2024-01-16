Тутберидзе дебютирует в роли ведущей в реалити про похудение

Тренер Этери Тутберидзе станет ведущей реалити «Большие девочки» про похудение

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дебютирует в роли ведущей в реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

В рамках проекта, который стартует 9 февраля, 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Вместе с Тутберидзе наставниками девушек будут тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова. Кроме того, тренер занимается с чемпионкой Европы Камилой Валиевой.

Ранее фигурист Владимир Самойлов рассказал, что после интенсивных занятий в группе Тутберидзе у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — заявил он.