Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе

Фигурист Самойлов заявил, что у него появились боли в спине после тренировок у Тутберидзе

Фигурист Владимир Самойлов рассказал о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что после интенсивных занятий у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поделился он. Самойлов вспомнил, как однажды сильно упал и не чувствовал ногу, после чего решил прекратить занятия у Тутберидзе.

Летом 2021 года 23-летний Самойлов перешел в сборную Польши. На дебютном чемпионате мира фигурист занял 27-е место. Также в его активе победа на чемпионате Польши.

Ранее российский тренер Сергей Добрин назвал Тутберидзе революционером в фигурном катании. «Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», — сказал он.