Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Голден Стэйт Уорриорз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Селтикс
НБА - плей-офф|Финал. 7-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
21 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Вероника Кудерметова
Отменён
Анна Калинская
Бад-Хомбург
Дарья Касаткина
Сегодня
19:30 (Мск)
Андреа Петкович
Бад-Хомбург
Зенит
21 июня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе

Фигурист Самойлов заявил, что у него появились боли в спине после тренировок у Тутберидзе

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фигурист Владимир Самойлов рассказал о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что после интенсивных занятий у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поделился он. Самойлов вспомнил, как однажды сильно упал и не чувствовал ногу, после чего решил прекратить занятия у Тутберидзе.

Летом 2021 года 23-летний Самойлов перешел в сборную Польши. На дебютном чемпионате мира фигурист занял 27-е место. Также в его активе победа на чемпионате Польши.

Ранее российский тренер Сергей Добрин назвал Тутберидзе революционером в фигурном катании. «Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», — сказал он.

Мировая история санкций
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Бывший премьер Британии пожаловался на унижения со стороны Путина
Гастроэнтеролог сообщил об опасности ряда дачных цветов для детей
Зеленскому позволят выбрать страну-представителя Украины в России
Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе
Выбор Хиросимы в качестве места проведения G7 объяснили
Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал Медведева «клоуном»
На Украине запретят русскую музыку и книги
Бывший премьер Британии назвал причину «безнаказанности» России за спецоперацию
Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией
Кадыров показал бегущих из Северодонецка раненых иностранных наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.