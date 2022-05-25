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Российский тренер назвал Тутберидзе революционером

Российский тренер Добрин назвал Тутберидзе революционером без универсальной методики

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин высказался о подходе к работе Этери Тутберидзе. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал Тутберидзе революционером в фигурном катании. «Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», — сказал Добрин.

Ранее фигуристка Евгения Медведева раскрыла секрет успеха Тутберидзе. «Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — рассказала спортсменка. Она подчеркнула, что Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат.

Этери Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц есть олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова.

Дарья Коршунова
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