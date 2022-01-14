Медведева раскрыла секрет успеха Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла секрет успеха тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит L’Equipe.

«Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — рассказала Медведева. Фигуристка подчеркнула, что Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат.

Медведева также поделилась мнением о Камиле Валиевой. «Я очень горжусь Камилой, её прыжками, гибкостью, артистизмом. Она всё делает на высшем уровне», — отметила фигуристка. Медведева выразила надежду, что Валиева сможет справиться со всем во время Олимпиады.

13 декабря американский журналист Дэвид Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу. По его мнению, поднятие возрастного ценза в фигурном катании негативно скажется на фигуристках, работающих под руководством Тутберидзе.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.

