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Спорт

Медведева раскрыла секрет успеха Тутберидзе

Медведева о секрете успеха Тутберидзе: делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла секрет успеха тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит L’Equipe.

«Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — рассказала Медведева. Фигуристка подчеркнула, что Тутберидзе умеет направить всю свою энергию на результат.

Медведева также поделилась мнением о Камиле Валиевой. «Я очень горжусь Камилой, её прыжками, гибкостью, артистизмом. Она всё делает на высшем уровне», — отметила фигуристка. Медведева выразила надежду, что Валиева сможет справиться со всем во время Олимпиады.

13 декабря американский журналист Дэвид Лиз предрек группе Тутберидзе катастрофу. По его мнению, поднятие возрастного ценза в фигурном катании негативно скажется на фигуристках, работающих под руководством Тутберидзе.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.

Дарья Коршунова
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