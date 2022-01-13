Американский журналист предрек группе Тутберидзе катастрофу

Американский журналист Дэвид Лиз в интервью «Ленте.ру» высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Это может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся. Евгения Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпийских играх в Пхенчхане», — заявил Лиз.

Он добавил, что с каждым сантиметром роста фигуристки Тутберидзе слабеют. «Достаточно взглянуть на Медведеву, а также Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, чтобы понять, насколько опасно 18-летие для спортсменок этой группы», — подчеркнул американец.

В декабре 2021 года олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала поднятие возрастного ценза в фигурном катании войной против России. Она добавила, что зрители потеряют возможность увидеть огромное количество четверных прыжков, однако смогут любоваться красивым женским катанием.

С инициативой об изменении возврата допуска на взрослые соревнования в женском одиночном катании выступила Норвежская ассоциация конькобежцев в ноябре 2021-го. Предложение заключается в изменении возраста с 15 на 17 лет. Вопрос рассмотрят на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.