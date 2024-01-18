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19:57, 18 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин заколол сожительницу после ссоры

В Бурятии задержали мужчину, заколовшего ножом сожительницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Бурятия задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над сожительницей. Об этом в четверг, 18 января, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 января находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина поссорился со своей сожительницей. После ряда взаимных оскорблений мужчина заколол женщину ножом, вонзив его ей в сердце. После этого он продолжал пить возле тела потерпевшей, а лишь затем вызвал скорую помощь.

16 января сообщалось, что в Петрозаводске возбудили дело в отношении женщины, напавшей на сожителя с ножом.

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      Владимир Седов
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