Пьяный россиянин заколол сожительницу после ссоры

В Бурятии задержали мужчину, заколовшего ножом сожительницу

В Республике Бурятия задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над сожительницей. Об этом в четверг, 18 января, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 января находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина поссорился со своей сожительницей. После ряда взаимных оскорблений мужчина заколол женщину ножом, вонзив его ей в сердце. После этого он продолжал пить возле тела потерпевшей, а лишь затем вызвал скорую помощь.

16 января сообщалось, что в Петрозаводске возбудили дело в отношении женщины, напавшей на сожителя с ножом.