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10:23, 18 января 2024Мир

Бывший главком НАТО призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму

Экс-главком НАТО Бридлав призвал Запад атаковать Крым и уничтожать армию России
СюжетРакетные удары по Украине:
Филипп Бридлав

Филипп Бридлав. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Запад должен помочь Украине наносить удары по Крыму. К этому призвал бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, сообщает РИА Новости.

«Если мы дадим Украине возможность наносить удары по Крыму, (...) Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там», — считает генерал.

Экс-главком подчеркнул, что необходимо атаковать Крым несколько раз и уничтожать части Российской армии, расположенные на полуострове.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что демократы и республиканцы должны объединиться, чтобы сообща помочь Украине и другим союзникам США. По словам Расмуссена, прекращение помощи Украине со стороны США «может проложить путь к победе Москвы и ослабить Вашингтон».

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      Дарья Балацкая
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