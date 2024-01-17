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15:03, 17 января 2024Мир

Экс-генсек НАТО призвал Конгресс США объединиться ради Украины

Расмуссен: Конгресс должен объединиться, чтобы сообща помочь Украине

Фото: Tom Little / Reuters

Демократы и республиканцы должны достичь взаимного консенсуса в Конгрессе и объединиться, чтобы сообща помочь Украине и другим союзникам США. К этому в интервью Politico призвал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если бы демократы спросили меня, что делать, я бы посоветовал учесть взгляды республиканцев по проблеме на границе [с Мексикой] и создать пакет из четырех элементов: поддержка Украины, Израиля, Тайваня и решение пограничного вопроса. Если бы я возглавлял кампанию Демократической партии, я бы без колебаний закрыл этот вопрос», — заявил экс-генсек.

Расмуссен также заявил, что прекращение помощи Украине со стороны США «может проложить путь к победе Москвы и ослабить Вашингтон». Помимо этого, бывший политик заявил, что его не устраивает «поворот республиканской партии к трампизму и растущее влияние изоляционистских идей».

Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине. Он также заявил, что это необходимо сделать как можно скорее. Также, по его мнению, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву оружие.

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      Виктория Кондратьева
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