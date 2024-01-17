В НАТО высказались об одобрении Конгрессом нового пакета помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг: Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву

Конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине, выразил уверенность генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщил телеканал CNN.

Он отметил, что по этому вопросу пока есть разногласия. «Но я уверен, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине», — высказался он. Столтенберг считает, что это необходимо сделать как можно скорее. Также, по его мнению, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву оружие.

Ранее президент США Джо Байден предрек республиканцам в Конгрессе расплату в случае отказа поддержать выделение помощи Украине.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.