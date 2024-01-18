Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

Smart Ranking: в 2023-м рынок кофе с собой вырос до рекордных 102,7 млрд рублей

В 2023 году рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Smart Ranking сообщает газета «Ведомости». Годом ранее рынок оценивался в 85, а в 2021-м — в 57 миллиардов рублей.

Лидерами отрасли стали кофейни Coffee Like — согласно прогнозам, их выручка увеличится до семи миллиардов рублей (плюс 25 процентов). Число точек компании превысило 1000. На втором и третьем местах Cofix и One Price Coffee с показателями 5,7 миллиарда рублей (плюс 15 процентов) и 4,3 миллиарда рублей (плюс 21 процент) соответственно.

Отрасль начала расти после пандемии — из-за невозможности сидеть в кофейнях клиенты брали кофе с собой, и со временем это вошло в привычку, объяснили эксперты. Сегмент начал бурно расти на фоне снятия ограничений и отмены масочного режима, и высокий потребительский спрос позволяет бизнесу открывать больше новых точек, активно развивать франшизы. По мнению аналитиков, рынок продолжит расти и в 2024 году, однако несетевым кофейням «будет тяжеловато», отметил основатель и генеральный директор Coffee Way Family Сергей Бунцевич.

Для рынка кофе навынос характерны общие тренды общепита, такие как консолидация рынка, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, на рынок в 2024 году повлияют дальнейший рост цен на кофе из-за климатических факторов и дорогой логистики, дефицит персонала, а также активное развитие сегмента продаж готового кофе ритейлерами, которые устанавливают кофемашины в магазинах.

Кофейные трейдеры и отраслевые аналитики полагают, что нападения повстанцев-хуситов в Красном море могут привести к росту мировых цен на сырье. Морские перевозки подорожали почти на 150 процентов из-за конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. Судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды, и поставки из Вьетнама и Индонезии, ведущих производителей робусты, задерживаются в пути на срок до трех недель. Затраты на логистику уже отразились на европейских компаниях, занимающихся обжаркой кофе, и они стали искать иные варианты поставок.

