Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:11, 18 января 2024Экономика

Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

Smart Ranking: в 2023-м рынок кофе с собой вырос до рекордных 102,7 млрд рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2023 году рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Smart Ranking сообщает газета «Ведомости». Годом ранее рынок оценивался в 85, а в 2021-м — в 57 миллиардов рублей.

Лидерами отрасли стали кофейни Coffee Like — согласно прогнозам, их выручка увеличится до семи миллиардов рублей (плюс 25 процентов). Число точек компании превысило 1000. На втором и третьем местах Cofix и One Price Coffee с показателями 5,7 миллиарда рублей (плюс 15 процентов) и 4,3 миллиарда рублей (плюс 21 процент) соответственно.

Отрасль начала расти после пандемии — из-за невозможности сидеть в кофейнях клиенты брали кофе с собой, и со временем это вошло в привычку, объяснили эксперты. Сегмент начал бурно расти на фоне снятия ограничений и отмены масочного режима, и высокий потребительский спрос позволяет бизнесу открывать больше новых точек, активно развивать франшизы. По мнению аналитиков, рынок продолжит расти и в 2024 году, однако несетевым кофейням «будет тяжеловато», отметил основатель и генеральный директор Coffee Way Family Сергей Бунцевич.

Материалы по теме:
Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Ненасытные.Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
23 июня 2021
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

Для рынка кофе навынос характерны общие тренды общепита, такие как консолидация рынка, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, на рынок в 2024 году повлияют дальнейший рост цен на кофе из-за климатических факторов и дорогой логистики, дефицит персонала, а также активное развитие сегмента продаж готового кофе ритейлерами, которые устанавливают кофемашины в магазинах.

Кофейные трейдеры и отраслевые аналитики полагают, что нападения повстанцев-хуситов в Красном море могут привести к росту мировых цен на сырье. Морские перевозки подорожали почти на 150 процентов из-за конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. Судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды, и поставки из Вьетнама и Индонезии, ведущих производителей робусты, задерживаются в пути на срок до трех недель. Затраты на логистику уже отразились на европейских компаниях, занимающихся обжаркой кофе, и они стали искать иные варианты поставок.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      Власти прокомментировали попытку атаки беспилотника ВСУ на Ленобласть

      В Йемене заявили об угрозе безопасности от ЕС

      Проломившего череп студенту за надпись на футболке россиянина задержали

      Во Франции заявили о производстве недостаточного количества снарядов для ВСУ

      Шторм оставил миллион человек без света в одной стране

      В Турции опровергли запрет на сотрудничество с Россией

      Власти российского региона захотели платить жителям за доносы и назвали сумму

      Создатель MP3 представил новую технологию звука

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше