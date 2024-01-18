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17:15, 18 января 2024Культура

Директор Леонтьева отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США

Директор Леонтьева Чигирев опроверг слухи об эмиграции артиста в США

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер опроверг эмиграцию певца, при этом отметил, что Леонтьев не планирует приезжать в Россию с юбилейным концертом или программой в 2024 году. «Нет, не хочет. Никаких активностей», — сказал директор артиста.

Чигирев также напомнил, что супруга исполнителя давно живет в Америке, где он регулярно навещает ее.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн квартиры в Москве. Отмечалось, что артист, увлекающийся дизайном интерьеров, провел масштабную переделку своего жилья и поменял колористику в интерьерах, а также стиль в оформлении стен.

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      Варвара Кошечкина
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