Директор Леонтьева отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США

Директор Леонтьева Чигирев опроверг слухи об эмиграции артиста в США

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер опроверг эмиграцию певца, при этом отметил, что Леонтьев не планирует приезжать в Россию с юбилейным концертом или программой в 2024 году. «Нет, не хочет. Никаких активностей», — сказал директор артиста.

Чигирев также напомнил, что супруга исполнителя давно живет в Америке, где он регулярно навещает ее.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн квартиры в Москве. Отмечалось, что артист, увлекающийся дизайном интерьеров, провел масштабную переделку своего жилья и поменял колористику в интерьерах, а также стиль в оформлении стен.