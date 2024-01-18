Дом в российском мегаполисе погряз в нечистотах и блохах

В Воронеже жилой дом несколько лет тонет в нечистотах и блохах

В Воронеже жилой дом во дворе Академии правосудия погряз в нечистотах и блохах. Жители здания в российском мегаполисе страдают от этой проблемы уже несколько лет, сообщает MK.RU.

Речь идет о доме №95а на улице 20-летия Октября. По словам собственников квартир, подтопление нечистотами происходит из-за неисправности канализационной трубы, внимания на которую не обращает управляющая компания.

В 2021 году жильцы подавали заявку на ремонт оборудования, но проблема до сих пор не решена. Сейчас в подвале дома стоит зловонный запах, канализационные стоки начали доходить до одной из квартир, а летом в подсобном помещении завелись блохи, которые покусали воронежцев.

В аварийной службе управляющей компании заявили, что для исправления поломки не хватает ресурсов. Кроме того, организация никогда не проводит профилактику теплового узла к началу отопительного сезона.

Ранее нечистотами затопило подвал жилого дома в городе Копейске. Подъезды и квартиры здания оказались наполнены паром, плесенью, насекомыми и едким запахом.