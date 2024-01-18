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18:39, 18 января 2024Россия

Дорожные камеры Москвы начали фиксировать еще одно нарушение

В Москве дорожные камеры начали фиксировать нарушения возле трамвайных остановок

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что камеры фиксируют скорость автомобиля и траекторию его движения, а также делают несколько снимков. Водителям, допустившим нарушение, будет грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в с 1 марта 2023 года в правилах дорожного движения ужесточили требования к автомобилистам при проезде трамвайных остановок. Он рассказал, что первый комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы, где регистрировались аварии с пострадавшими пассажирами трамвая. «Со временем камеры появятся и в других аварийных местах», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее, в сентябре 2023 года, столичные дорожные камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Нарушителям будет выписан штраф в размере 1000 рублей, который поступит на имя владельца автомобиля.

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      Константин Лысяков
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