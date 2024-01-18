Драка двух компаний россиян закончилась стрельбой из ружья

В Курске силовики произвели задержания после драки со стрельбой из ружья

В Курске сотрудники Росгвардии и полиции задержали участников конфликта, который закончился стрельбой. Об этом в четверг, 18 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, конфликт начался на улице Дружбы и быстро перерос в драку. В какой-то момент одна из компаний начала отступать к подъезду. Соперники вели преследование, держась на расстоянии. Возле многоквартирного дома конфликт продолжился, один из преследуемых вынес ружье, оппонент схватился за ствол, произошел выстрел, и пуля попала в подъездную дверь.

После начавшегося конфликта на место прибыли сотрудники силовых ведомств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его. Причиной драки стала надпись на футболке потерпевшего — white.