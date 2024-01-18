Стало известно об отставке проработавшего в ФСБ 20 лет генерала

РБК: глава управления программ содействия ФСБ РФ Дворников ушел в отставку

Начальник управления программ содействия ФСБ России генерал Василий Дворников ушел в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Генерал вышел на пенсию. Его обязанности временно переданы первому заместителю.

Дворников свыше 20 лет руководил подразделением, в которое входит центр общественных связей ФСБ, сообщающий новости о деятельности ведомства. В 2002 году он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Александра Здановича, занявшего должность заместителя гендиректора ВГТРК.