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15:12, 18 января 2024Силовые структуры

Стало известно об отставке проработавшего в ФСБ 20 лет генерала

РБК: глава управления программ содействия ФСБ РФ Дворников ушел в отставку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Начальник управления программ содействия ФСБ России генерал Василий Дворников ушел в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Генерал вышел на пенсию. Его обязанности временно переданы первому заместителю.

Дворников свыше 20 лет руководил подразделением, в которое входит центр общественных связей ФСБ, сообщающий новости о деятельности ведомства. В 2002 году он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Александра Здановича, занявшего должность заместителя гендиректора ВГТРК.

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      Любовь Ширижик
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