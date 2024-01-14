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06:10, 14 января 2024Россия

Зампред правительства Бурятии ушел в отставку

Зампред правительства Бурятии Луковников покинул пост по собственному желанию
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию. «Освободить Луковникова Евгения Валентиновича от замещаемой государственной должности и уволить с 15 января 2024 года», — говорится в указе.

Евгений Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области. Вместо него российский лидер назначил временно исполняющим губернатора Георгия Филимонова. Позднее Кувшинников стал сенатором от региона.

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      Марина Совина
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