Зампред правительства Бурятии ушел в отставку

Зампред правительства Бурятии Луковников покинул пост по собственному желанию

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию. «Освободить Луковникова Евгения Валентиновича от замещаемой государственной должности и уволить с 15 января 2024 года», — говорится в указе.

Евгений Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области. Вместо него российский лидер назначил временно исполняющим губернатора Георгия Филимонова. Позднее Кувшинников стал сенатором от региона.