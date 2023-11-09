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15:05, 9 ноября 2023Россия

Ушедший в отставку в октябре российский губернатор стал сенатором

Бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова назначили сенатором
СюжетОтставка губернатора:
Олег Кувшинников

Олег Кувшинников. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначен сенатором от региона. Соответствующее постановление подписал действующий глава региона Георгий Филимонов, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с досрочным прекращением полномочий сенатора Российской Федерации Даниловой Ольги Михайловны — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области, постановляю: наделить полномочиями сенатора — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича», — говорится в документе. Уточняется, что кресло сенатора Кувшинников официально получил с 9 ноября.

Кувшинников ушел в отставку 31 октября по собственному желанию, он руководил Вологодской областью 12 лет. Президент России Владимир Путин назначил на его место Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Экс-губернатор выразил желание «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем». Как впоследствии пояснял действующий руководитель региона, он внес кандидатуру предшественника для рассмотрения в Совфед по просьбе Путина.

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      Анастасия Шейкина
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