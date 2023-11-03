Названа новая должность бывшего губернатора Вологодской области
Экс-губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова назначили представителем региона в Совете Федерации. Такую новую должность назвал временно исполняющий обязанности главы области Георгий Филимонов, передает РБК.
Филимонов пояснил, что вносит кандидатуру предшественника для рассмотрения в Совфед по просьбе президента России Владимира Путина.
3 ноября полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области.
31 октября Путин встретился с Кувшинниковым. Президент поблагодарил его за итоги работы в Вологодской области.
В тот же день глава государства подписал указ об отставке Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области был назначен Георгий Филимонов.
В 2023 году свои посты покинули два других российских губернатора. 15 марта Путин освободил от исполнения обязанностей главу Чукотки Романа Копина и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова.