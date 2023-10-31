Путин поблагодарил уходящего в отставку губернатора Вологодской области

Путин встретился с уходящим в отставку губернатором Вологодской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, уходящим в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Президент поблагодарил Кувшинникова за итоги его работы главой российского региона.

Помимо того, глава государства подписал указ об отставке Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов.

Ранее в этом году свои посты покинули два других российских губернатора. 15 марта президент России освободил от исполнения обязанностей главу Чукотки Романа Копина и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.