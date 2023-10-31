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20:55, 31 октября 2023Россия

Путин поблагодарил уходящего в отставку губернатора Вологодской области

Путин встретился с уходящим в отставку губернатором Вологодской области
СюжетОтставка губернатора:
Олег Кувшинников

Олег Кувшинников. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, уходящим в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Президент поблагодарил Кувшинникова за итоги его работы главой российского региона.

Помимо того, глава государства подписал указ об отставке Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов.

Ранее в этом году свои посты покинули два других российских губернатора. 15 марта президент России освободил от исполнения обязанностей главу Чукотки Романа Копина и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.

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      Никита Абрамов
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