Франция анонсировала поставку Украине 50 авиабомб AASM в месяц

France Inter: во Франции анонсировали поставку Украине 50 авиабомб AASM в месяц

Париж намерен отправлять Украине 50 адаптированных под советские самолеты авиабомб AASM в месяц. С таким заявлением в эфире радиостанции France Inter выступил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц на протяжении всего 2024 года, начиная с января», — анонсировал поставки министр.

Лекорню добавил, что к моменту отправки на Украину планирующие боеприпасы будут адаптированы под самолеты серий «МиГ» и «Сухой». Министр также указал, что Франция будет поставлять 3 тысячи снарядов в месяц вместо оговоренных ранее 2 тысяч.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять Украине, запускаются вне зоны действия систем противовоздушной обороны и могут планировать к цели на расстоянии 50-70 километров.