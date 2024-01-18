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15:27, 18 января 2024Мир

Франция анонсировала поставку Украине 50 авиабомб AASM в месяц

France Inter: во Франции анонсировали поставку Украине 50 авиабомб AASM в месяц

Фото: Killersurprise64 / Wikimedia

Париж намерен отправлять Украине 50 адаптированных под советские самолеты авиабомб AASM в месяц. С таким заявлением в эфире радиостанции France Inter выступил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Мы будем поставлять по 50 бомб в месяц на протяжении всего 2024 года, начиная с января», — анонсировал поставки министр.

Лекорню добавил, что к моменту отправки на Украину планирующие боеприпасы будут адаптированы под самолеты серий «МиГ» и «Сухой». Министр также указал, что Франция будет поставлять 3 тысячи снарядов в месяц вместо оговоренных ранее 2 тысяч.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять Украине, запускаются вне зоны действия систем противовоздушной обороны и могут планировать к цели на расстоянии 50-70 километров.

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      Виктория Кондратьева
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