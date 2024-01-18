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13:55, 18 января 2024Бывший СССР

Военный рассказал о готовых к передаче ВСУ планирующих авиабомбах

Военный Дандыкин заявил о способности ВС РФ сбивать планирующие авиабомбы AASM

Фото: Wikimedia

Планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять Украине, запускаются вне зоны действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и могут планировать к цели на расстоянии 50-70 километров. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это корректируемые планирующие бомбы. Мы научились их сбивать и тоже применяем, — сказал Дандыкин. — Самолет не входит в зону действия ПВО и запускает бомбу. Она выбирает цель и планирует к ней на расстояние до 50-70 километров».

По мнению военного, появление данного типа бомб мало поможет украинской армии на данном этапе. Он также указал на сокращение общего объема поставок оружия из западных стран, что ухудшает боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Раньше они говорили о нашем поражении, а теперь только о том, чтобы нанести России максимальный ущерб, а потом договориться о каком-то перемирии, — заметил военный. — Сейчас уменьшились поставки по многим позициям, Германия пытается заменить собой США в этом отношении. Но мы тоже усиливаем работу нашего ВПК, увеличиваем финансирование военных заказов».

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Ранее сообщалось, что Франция планирует поставлять Украине по 50 авиабомб AASM. Там также отметили, что ВСУ необходимо получить ракеты SCALP-EG и самоходные гаубицы Caesar и укрепить военное промышленное сотрудничество с Парижем.

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      Наталия Белова
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