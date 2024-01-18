Во Франции заявили о производстве недостаточного количества снарядов для ВСУ
Париж производит недостаточное количество снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен, сообщает ТАСС.
«Мы производим 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] тратят за 3-4 дня боевых действий», — констатировал он.
По словам сенатора, Украина также нуждается в новых поставках оружия от Франции. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо получить ракеты SCALP-EG и самоходные гаубицы Caesar.
Ранее французские сенаторы выступили за рост поставок вооружений и военного оборудования Украине. Перрен также уточнил, что помимо военных поставок Франция должна укрепить промышленное сотрудничество с Киевом.