Во Франции заявили о производстве недостаточного количества снарядов для ВСУ

Перрен: за год Париж производит столько снарядов, сколько ВСУ тратят за три дня

Париж производит недостаточное количество снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен, сообщает ТАСС.

«Мы производим 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] тратят за 3-4 дня боевых действий», — констатировал он.

По словам сенатора, Украина также нуждается в новых поставках оружия от Франции. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо получить ракеты SCALP-EG и самоходные гаубицы Caesar.

Ранее французские сенаторы выступили за рост поставок вооружений и военного оборудования Украине. Перрен также уточнил, что помимо военных поставок Франция должна укрепить промышленное сотрудничество с Киевом.