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09:44, 18 января 2024Мир

Во Франции заявили о производстве недостаточного количества снарядов для ВСУ

Перрен: за год Париж производит столько снарядов, сколько ВСУ тратят за три дня

Фото: Reuters

Париж производит недостаточное количество снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен, сообщает ТАСС.

«Мы производим 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] тратят за 3-4 дня боевых действий», — констатировал он.

По словам сенатора, Украина также нуждается в новых поставках оружия от Франции. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо получить ракеты SCALP-EG и самоходные гаубицы Caesar.

Ранее французские сенаторы выступили за рост поставок вооружений и военного оборудования Украине. Перрен также уточнил, что помимо военных поставок Франция должна укрепить промышленное сотрудничество с Киевом.

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      Дарья Балацкая
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