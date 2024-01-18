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12:30, 18 января 2024Наука и техника

Названы российские цены Samsung Galaxy S24

«М.Видео-Эльдорадо»: Samsung Galaxy S24 оценили в России от 90 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

В России запустили предзаказы на новые флагманские смартфоны Samsung. Цены названы в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В компании рассказали, что старт предзаказов уже состоялся на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо». По словам представителей фирмы, клиенты обеих сетей смогут получить устройства в числе первых в стране.

В России будут доступны все три смартфона серии. Samsung Galaxy S24 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценили в 90 тысяч рублей, Galaxy S24+ с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти стоит 112 тысяч рублей. Наконец, ретейлер назвал стоимость топового гаджета линейки — Galaxy S24 Ultra, который получил 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, оценили в 147 тысяч рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что покупателям устройств будет доступна гарантийная поддержка. Также предзаказавшие смартфоны Samsung клиенты получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro.

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24 17 января. Ключевым нововведением устройств оказалось наличие виртуального помощника Galaxy AI, основанного на искусственном интеллекте.

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      Андрей Ставицкий
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